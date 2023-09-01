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12:04, 1 сентября 2023Путешествия

Россияне порезались в отеле Турции и нарвались на штраф

Туристы порезались в ванной отеля Мармариса Meril Club и нарвались на штраф

Фото: Ali Pourfarahani / Unsplash

Российские туристы порезались стеклом в ванной отеля в Турции и нарвались на штраф. Об этом пишет портал TourDom.

Непредвиденная ситуация произошла в четырехзвездочном отеле Мармариса Meril Club с россиянами-молодоженами во время свадебного путешествия. По данным издания, когда мужчина отодвигал дверцу душевой кабины в номере гостиницы, одно из роликовых креплений соскочило, и стекло разбилось.

«Точнее, его буквально разорвало на кучу осколков, и парень порезался, — говорится в сообщении. — Его жена попросила на ресепшен что-то, чтобы обработать раны, и оставшуюся ночь они вытаскивали друг у друга стекло».

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На следующий день после инцидента гид передал отдыхающим слова хозяина отеля. «Он сказал, что мы вчера были пьяные, вели себя непристойно, он лично выгнал нас в номер, где мы сломали стекло, — рассказала туристка. — И отель выставляет нам штраф».

Россияне пожаловались на случившееся туроператору, однако тот рекомендовал клиентам его оплатить. По словам представителя компании, из-за отказа у них «могут возникнуть проблемы» при выезде из гостиницы. При этом он добавил, что пара может обратиться в полицию при желании.

Тем временем в местной жандармерии отдыхающим также посоветовали заплатить за разбитое стекло, взять документ об оплате и уже по возвращении на родину предъявить претензию туроператору.

В результате россиянам пришлось отдать 200 евро (20,8 тысячи рублей), однако расписку об оплате они так и не получили. «Из семи дней свадебного путешествия шесть я провела в жутком стрессе, — сообщила девушка. — Нашу жизнь подвергли опасности, нас оболгали, выставили штраф и испортили отпуск».

Ранее российскую туристку, искусанную клопами, с угрозами выгнали из турецкого пятизвездочного отеля Kilikya Palace Göynük. По словам россиянки, после обращения работники гостиницы якобы в грубой форме попросили ее немедленно выселиться, а в случае отказа пригрозили ей полицией.

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    Фариза Бацазова
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