Удар украинского дрона по Курчатову не отразился на работе Курской АЭС

Удар украинского дрона по Курчатову не отразился на работе Курской АЭС

Курская атомная электростанция (АЭС), находящаяся в Курчатове, продолжает действовать в штатном режиме, атака украинского дрона в городе никак не отразилась на ее работе. Об этом сообщила пресс-служба администрации станции в Telegram.

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне природного, указали представители администрации.

1 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что город-спутник Курской АЭС Курчатов был атакован беспилотным летательным аппаратом. Он заверил, что при падении сбитого дрона в Курчатове не было ни пострадавших, ни серьезных разрушений.

В июле в Курчатове упал и взорвался беспилотник. Тогда никто из мирных жителей не пострадал, критически важные объекты повреждены не были. После инцидента президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности дополнительные меры защиты критически важных объектов.

Курская АЭС располагается на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска. АЭС по объему вырабатываемой электроэнергии входит в первую четверку электростанций России всех типов.