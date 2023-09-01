Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
00:20, 1 сентября 2023Экономика

В России начали действовать минимальные цены на вейпы

С 1 сентября в России начали действовать минимальные цены на вейпы

Фото: Dovi / Unsplash

В России с 1 сентября установлены минимальные цены на вейпы и жидкости для таких устройств, соответствующий законопроект об этом был подписан в апреле президентом Владимиром Путиным.

Пороговые значения стоимости будет определять правительство России, также кабмин сможет определять перечень добавок и веществ, которые делают жидкости для вейпов более привлекательными и усиливают никотиновую зависимость. В дальнейшем оборот продукции с такими добавками будет запрещен.

Материалы по теме:
«Грязная пепельница». Как в ЕАЭС пытаются регулировать вейпы и электронные сигареты
«Грязная пепельница».Как в ЕАЭС пытаются регулировать вейпы и электронные сигареты
27 августа 2021
Безалкогольное пиво, острые соусы и розовый кофе. Почему весь мир подстраивается под вкусы зумеров?
Безалкогольное пиво, острые соусы и розовый кофе.Почему весь мир подстраивается под вкусы зумеров?
24 июля 2023

Минздрав уже начал составлять список ароматизаторов никотинсодержащей продукции. Продажи вейпов с ними будут ограничены с 1 марта 2024 года, говорится в проекте постановления правительства. Под запрет попадет продажа электронных сигарет с разнообразными фруктовыми, овощными, пряными, сладкими и витаминными вкусовыми добавками, а также вейпов, содержащих солевой никотин.

Ранее сообщалось, что объемы производства сигарет и папирос в России по итогам первой половины 2023 года выросли на 10,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным государственной системы маркировки «Честный знак», в количественном выражении показатель достиг отметки чуть менее 4,69 миллиарда условных упаковок. Таким образом, производство вернулось на уровень 2021 года, когда в стране по итогам первых двух кварталов было выпущено чуть менее 4,7 миллиарда пачек.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    Американский генерал призвал изолировать Крым

    Зеленский уволил главу районной администрации за пьянство

    Доктор Павлова развеяла миф о невозможности похудения после 40 лет

    Швейцарию предостерегли от вступления в НАТО

    В Германии оценили вероятность успеха контрнаступления ВСУ

    В сети появились архивные фото жены Канье Уэста топлес

    США передадут Украине ракеты среднего радиуса

    В РФС прокомментировали отказ игрока клуба РПЛ выступать за сборную России

    В Германии оценили вероятность мирных переговоров по Украине

    Военный эксперт заявил о снижении интенсивности атак украинских войск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости