С 1 сентября в России начали действовать минимальные цены на вейпы

В России с 1 сентября установлены минимальные цены на вейпы и жидкости для таких устройств, соответствующий законопроект об этом был подписан в апреле президентом Владимиром Путиным.

Пороговые значения стоимости будет определять правительство России, также кабмин сможет определять перечень добавок и веществ, которые делают жидкости для вейпов более привлекательными и усиливают никотиновую зависимость. В дальнейшем оборот продукции с такими добавками будет запрещен.

Минздрав уже начал составлять список ароматизаторов никотинсодержащей продукции. Продажи вейпов с ними будут ограничены с 1 марта 2024 года, говорится в проекте постановления правительства. Под запрет попадет продажа электронных сигарет с разнообразными фруктовыми, овощными, пряными, сладкими и витаминными вкусовыми добавками, а также вейпов, содержащих солевой никотин.

Ранее сообщалось, что объемы производства сигарет и папирос в России по итогам первой половины 2023 года выросли на 10,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным государственной системы маркировки «Честный знак», в количественном выражении показатель достиг отметки чуть менее 4,69 миллиарда условных упаковок. Таким образом, производство вернулось на уровень 2021 года, когда в стране по итогам первых двух кварталов было выпущено чуть менее 4,7 миллиарда пачек.