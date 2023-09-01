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16:23, 1 сентября 2023Спорт

Фитнес-тренер дала советы по достижению прогресса в работе над ягодицами

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер Александра Реброва в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) дала советы по достижению прогресса в работе над ягодицами.

По словам специалиста, ноги нужно тренировать два раза в неделю, а одно занятие должно состоять из 5-7 упражнений, 1-2 из них могут выполняться в суперсетах. Реброва также рекомендовала плавно поднимать рабочий вес.

Отдельное внимание тренер посоветовала обратить на питание. По словам Ребровой, количество потребляемых углеводов можно поднимать на 20-30 граммов в неделю. «Через 1-2 месяца ты уже заметишь результат», — резюмировала специалист.

Ранее фитнес-тренер Алина Романова назвала простые и эффективные способы сжечь жир. «Самым эффективным способом жиросжигания является бег в умеренном темпе. В течение первых 30-40 минут тренировочного занятия в качестве источников энергии организм использует глюкозу и гликоген. По истечении этого времени начинается процесс жиросжигания», — заявила она.

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    Алексей Гусев
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