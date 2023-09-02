Черчесов назвал главным жизненным принципом фразу «вперед без страха и сомнений»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о главном жизненном принципе. Его слова приводит «Чемпионат».

Черчесов назвал главным жизненным принципом, который у него сформировался к 60 годам, фразу «вперед без страха и сомнений». «И игроком, и тренером удалось достичь многих вещей, но надеюсь, что главные победы впереди», — добавил он.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», которым он руководил с декабря 2021-го по июль 2023-го. Тренер был уволен после того, как клуб не смог выйти во второй раунд квалификации Лиги чемпионов. Под его руководством «Ференцварош» дважды стал чемпионом Венгрии, а также завоевал Кубок страны.

С 2016-го по 2021-й Черчесов был главным тренером сборной России. Вместе с ним команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018.