Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:22, 2 сентября 2023Наука и техника

В «Роскосмосе» анонсировали запуск миссии на спутник Марса

НПО Лавочкина: Россия запустит миссию для доставки грунта со спутника Марса

Фото: NASA / Globallookpress.com

Российская межпланетная станция «Бумеранг» будет запущена для доставки грунта со спутника Марса Фобоса после 2030 года. Об этом говорится в документах НПО имени Лавочкина (входит в «Роскосмос»), пишет ТАСС.

Планируется, что запуск состоится с космодрома Восточный при помощи ракеты «Ангара». Уточняется, что основными задачами миссии станут исследование спутников Марса, посадка на них в условиях отсутствия гравитации, а также доставка образцов с Фобоса на Землю. Ожидается, что после завершения задач возвращаемый аппарат приземлится на российской территории.

В июне прошлого года стало известно, что Китай решил обогнать США и Европу на Марсе, запланировав на два года раньше западных стран доставить первые образцы марсианского грунта на Землю. По данным издания SpaceNews, запуск китайской миссии намечен на 2028 год. В ее рамках, как ожидается, в 2031 году на Землю будут впервые доставлены образцы марсианского грунта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о появлении у российских войск в зоне СВО новых зенитных ракет

    Назван срок появления iPhone 15 в России

    Стало известно о планах США подписать соглашение о партнерстве с Вьетнамом

    На Западе усомнились в способности беспилотников ВСУ достичь цели

    Нурмагомедов назвал главную сложность для Махачева во втором бою с Оливейрой

    Кинолог оценил пользу онлайн консультаций ветврача

    Одиннадцать россиян пострадали в ДТП со врезавшимся в столб автобусом

    В Польше закрыли самый крупный центр для беженцев с Украины

    В «Роскосмосе» анонсировали запуск миссии на спутник Марса

    Российский полковник назвал плюсы и минусы сделанных из картона дронов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости