В «Роскосмосе» анонсировали запуск миссии на спутник Марса

НПО Лавочкина: Россия запустит миссию для доставки грунта со спутника Марса

Российская межпланетная станция «Бумеранг» будет запущена для доставки грунта со спутника Марса Фобоса после 2030 года. Об этом говорится в документах НПО имени Лавочкина (входит в «Роскосмос»), пишет ТАСС.

Планируется, что запуск состоится с космодрома Восточный при помощи ракеты «Ангара». Уточняется, что основными задачами миссии станут исследование спутников Марса, посадка на них в условиях отсутствия гравитации, а также доставка образцов с Фобоса на Землю. Ожидается, что после завершения задач возвращаемый аппарат приземлится на российской территории.

В июне прошлого года стало известно, что Китай решил обогнать США и Европу на Марсе, запланировав на два года раньше западных стран доставить первые образцы марсианского грунта на Землю. По данным издания SpaceNews, запуск китайской миссии намечен на 2028 год. В ее рамках, как ожидается, в 2031 году на Землю будут впервые доставлены образцы марсианского грунта.