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16:27, 2 сентября 2023Бывший СССР

В высказывании главы МИД Украины рассмотрели провал Киева

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон назвал призыв Кулебы заткнуться показателем провала ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, где он советует заткнуться тем, кто недоволен медленными контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ), говорит о тяжелом положении дел. Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассказал на YouTube-канале Dialogue Works.

«Он, очевидно, оказался в неприятной ситуации. Критика продолжает расти, и вполне обоснованно, так как Украина проигрывает», — прокомментировал Джонсон.

В предложении Кулебы «приехать на Украину и попробовать самим освободить один квадратный сантиметр» аналитик рассмотрел сигнал, что контрнаступление потерпело полнейший провал. Джонсон счел, что украинскому дипломату больше ничего не остается, кроме как призывать всех бороться за Украину.

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Ранее бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что за три месяца украинское контрнаступление принесло незначительный успех и не привело к существенным изменениям на линии соприкосновения. Украинские войска израсходовали большую часть наступательного потенциала, их продвижение завершится до конца сентября из-за «фундаментальных недостатков» в авиации, противовоздушной обороне и артиллерийских боеприпасах.

Также о неудачах Киева высказался советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, противнику удалось лишь зайти в серую зону на некоторых участках фронта. При этом он понес несоизмеримые потери, даже несмотря на всю помощь со стороны НАТО.

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    Вячеслав Агапов
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