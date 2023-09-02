Экс-аналитик ЦРУ Джонсон назвал призыв Кулебы заткнуться показателем провала ВСУ

Высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, где он советует заткнуться тем, кто недоволен медленными контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ), говорит о тяжелом положении дел. Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассказал на YouTube-канале Dialogue Works.

«Он, очевидно, оказался в неприятной ситуации. Критика продолжает расти, и вполне обоснованно, так как Украина проигрывает», — прокомментировал Джонсон.

В предложении Кулебы «приехать на Украину и попробовать самим освободить один квадратный сантиметр» аналитик рассмотрел сигнал, что контрнаступление потерпело полнейший провал. Джонсон счел, что украинскому дипломату больше ничего не остается, кроме как призывать всех бороться за Украину.

Ранее бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что за три месяца украинское контрнаступление принесло незначительный успех и не привело к существенным изменениям на линии соприкосновения. Украинские войска израсходовали большую часть наступательного потенциала, их продвижение завершится до конца сентября из-за «фундаментальных недостатков» в авиации, противовоздушной обороне и артиллерийских боеприпасах.

Также о неудачах Киева высказался советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, противнику удалось лишь зайти в серую зону на некоторых участках фронта. При этом он понес несоизмеримые потери, даже несмотря на всю помощь со стороны НАТО.