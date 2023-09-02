Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Урал
0:1
Завершен
Ахмат
МИР Российская Премьер-лига|7-й тур
Пари Нижний Новгород
2:1
Завершен
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|7-й тур
Динамо М
1:0
1-й период
live
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
0:1
Перерыв
live
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Крылья Советов
Сегодня
17:30 (Мск)
Факел
МИР Российская Премьер-лига|7-й тур
Краснодар
Сегодня
20:00 (Мск)
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|7-й тур
17:15, 2 сентября 2023Спорт

ЦСКА убрал портрет Марио Фернандеса на домашнем стадионе

ЦСКА убрал на домашнем стадионе портрет перешедшего в «Зенит» Марио Фернандеса

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Московский ЦСКА убрал портрет Марио Фернандеса на домашнем стадионе. Об этом сообщает РИА Новости.

На месте фотографии бывшего игрока ЦСКА и сборной России, перешедшего в петербургский «Зенит», теперь располагается портрет экс-полузащитника армейцев Даниэля Карвальо. Отмечается, что решение было принято после того, как болельщики московской команды запустили петицию с требованием убрать граффити с изображением Фернандеса.

Фернандес выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2022 год, после чего взял паузу в карьере. С января 2023 года защитник играл в аренде за бразильский «Интернасьонал», однако 21 апреля досрочно покинул клуб по личным причинам. После этого ЦСКА вел переговоры о возвращении защитника, однако он перешел в «Зенит». Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления на сезон.

3 сентября ЦСКА и «Зенит» сыграют в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет в Москве на домашнем стадионе армейцев.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Еще один украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

    Импортозамещенный самолет SJ-100 успешно прошел вторые летные испытания

    Назван самый большой рынок «верных друзей» в Москве

    «Пари Нижний Новгород» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

    ЦСКА убрал портрет Марио Фернандеса на домашнем стадионе

    В российском городе автобус въехал в остановку с людьми

    Российский пассажирский самолет резко сменил курс из-за неисправности

    Герой России рассказал о спасении бойца из подбитой БМП

    Ахеджакову проверят по статье о дискредитации Российской армии

    В Запорожской области сообщили о сбитой ракете ВСУ над Бердянском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости