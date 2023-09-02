ЦСКА убрал на домашнем стадионе портрет перешедшего в «Зенит» Марио Фернандеса

Московский ЦСКА убрал портрет Марио Фернандеса на домашнем стадионе. Об этом сообщает РИА Новости.

На месте фотографии бывшего игрока ЦСКА и сборной России, перешедшего в петербургский «Зенит», теперь располагается портрет экс-полузащитника армейцев Даниэля Карвальо. Отмечается, что решение было принято после того, как болельщики московской команды запустили петицию с требованием убрать граффити с изображением Фернандеса.

Фернандес выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2022 год, после чего взял паузу в карьере. С января 2023 года защитник играл в аренде за бразильский «Интернасьонал», однако 21 апреля досрочно покинул клуб по личным причинам. После этого ЦСКА вел переговоры о возвращении защитника, однако он перешел в «Зенит». Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления на сезон.

3 сентября ЦСКА и «Зенит» сыграют в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет в Москве на домашнем стадионе армейцев.