Медведев пообщался с пострадавшими от тайфуна жителями Южно-Сахалинска

Дмитрий Медведев обсудил масштабы подтопления Южно-Сахалинска из-за тайфуна

Заместить руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев посетил пострадавший от тайфуна Южно-Сахалинск. Видео с рабочей поездки он опубликовал на странице в соцсети «ВКонтакте».

Бывший председатель правительства обсудил с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко масштабы подтоплений и оказываемую населению поддержку. Также он встретился с местными жителями и пообщался с ними насчет выделенной им помощи.

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за обильных осадков ввели в Южно-Сахалинске 1 сентября. Управление МЧС по Сахалинской области предупредило, что на территории Долинского, Анивского, Корсаковского и Холмского районов, а также в Южно-Сахалинске ожидается сильный дождь и резкий уровень подъема воды, а также затопление нижней части города.

Из-за проливных дождей в зону подтопления попали сотни домов, преимущественно в районах, расположенных в низменности. От непогоды пострадали более чем 300 домов. В некоторых из них вода поднялась на один метр от пола.