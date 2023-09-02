SpaceX запустила в космос военные спутники

Американская компания SpaceX запустила в космос 13 спутников военного назначения

SpaceX запустила в космос 13 спутников военного назначения. Компания американского предпринимателя Илона Маска использовала для этого многоразовую ракету Falcon 9, сообщает Агентство космического развития (Space Development Agency, SDA).

Ракета-носитель вывела спутники на стартовую орбиту, где SDA приступит к процедурам тестирования и проверки работоспособности, после чего они поднимутся до высоты в тысячу километров. Работа над созданием спутниковой группировки на низкой околоземной орбите ведется в рамках программы Proliferated Warfighter. Ее задача — обнаруживать и отслеживать пуски ракет и обеспечивать «глобальную военную связь».

«Хотя запуск — очень захватывающая новость, на самом деле важно то, что мы продемонстрируем на орбите — способность обеспечивать истребитель тактическими каналами передачи данных, наведение за пределы прямой видимости и систему предупреждения о ракетном нападении/слежения за современными ракетами», — заявил директор SDA Дерек Турнеар.

Ранее Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Space X и Boeing собирают визуальные и радиолокационные данные для Украины. По его словам, обвинил американские частные компании задействованы «для решения конкретной задачи» — обеспечить для вооруженных сил Украины возможность наведения баллистических ракет или работы ракетной системы залпового огня.