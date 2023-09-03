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16:08, 3 сентября 2023Спорт

26-летняя олимпийская чемпионка рассказала о работе депутатом за бесплатно

Олимпийская чемпионка Ахаимова рассказала, что работает депутатом бесплатно

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова рассказала, почему приняла решение работать депутатом. Ее слова в воскресенье, 3 сентября, приводит «Матч ТВ».

26-летняя спортсменка призналась, что работает за бесплатно. По словам чемпионки Игр в Токио, ей небезразличен спорт в городе Пушкине Ленинградской области, поэтому она согласилась стать муниципальным депутатом. «Поступило предложение, я согласилась. Это не такая должность, где я должна ходить на работу каждый день. Участвую в обсуждении вопросов, касающихся спорта в городе, принимаю граждан и делаю все, что от меня зависит», — отметила она.

Летом 2022 года Ахаимова приостановила карьеру из-за травмы спины. В сентябре того же года она получила муниципальный мандат в Пушкине.

Ахаимова — чемпионка Олимпиады-2020 в командных соревнованиях. Кроме того, в ее активе золотая медаль чемпионата Европы и две серебряные медали чемпионатов мира в этой же дисциплине.

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    Андрей Стрельцов
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