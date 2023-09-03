Премьеру «Барби» в России перенесли

«Радуга Кино»: премьеру фильма «Барби» в России перенесли на 16 сентября

В России перенесли премьеру фильма «Барби», он выйдет в кинотеатрах страны 16 сентября. Об этом говорится на сайте «Радуга Кино».

Изначально картину Греты Гервиг должны были показать в России 9 сентября, но премьеру перенесли на неделю. Старт проката фильма «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана запланирован на 7 сентября, следует из афиши на сайте.

Ранее в Министерстве культуры России раскритиковали фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» за отсутствие традиционных ценностей. В ответе замглавы ведомства Андрея Малышева на просьбу депутата Госдумы Владислава Даванкова разрешить показ фильмов в России без согласия правообладателей говорится, что картины «не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

В начале августа российским зрителям пообещали показать картины «Барби» и «Оппенгеймер».

Идея проекта «Барби» зародилась в 2014 году. Мировая премьера проекта состоялась 21 июля. Главные роли исполнили Марго Робби и Райан Гослинг.

«Оппенгеймер» рассказывает о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере, роль которого исполнил ирландский актер Киллиан Мерфи. В триллере также снялись Эмили Блант, Флоренс Пью, Роберт Дауни-младший, Мэтт Деймон, Гари Олдман и Рами Малек.