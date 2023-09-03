«Манчестер Сити» предложит Холанду более 750 тысяч долларов в неделю

«Манчестер Сити» предложит Холанду новый контракт и повысит ему зарплату

Английский «Манчестер Сити» предложит норвежскому нападающему клуба Эрлингу Холанду новый контракт. Об этом сообщает The Mirror.

По информации издания, клуб готов увеличить зарплату форварда почти в два раза. В данный момент он зарабатывает 375 тысяч фунтов стерлингов (более 470 тысяч долларов) в неделю, а по новому соглашению будет получать 600 тысяч фунтов (более 750 тысяч долларов) в неделю. Действующий контракт 23-летнего норвежца с горожанами рассчитан до 2027 года. В случае заключения нового контракта, он станет самым высокооплачиваемым игроком команды.

31 августа Холанда признали футболистом года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций. В прошлом сезоне вместе с командой футболист оформил требл, выиграв Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов и Кубок Англии.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Холанд принял участие в четырех матчах «Манчестер Сити», в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу. В предыдущем сезоне норвежец стал лучшим бомбардиром турнира с 36 голами.

