Катер с молодоженами на борту загорелся в подмосковном Долгопрудном
Mash: в Долгопрудном загорелся катер с молодоженами на борту
Катер с молодоженами на борту загорелся во время водной прогулки на Клязьминском водохранилище в подмосковном городе Долгопрудный. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
На видеозаписях, снятых очевидцами, видно, как на небольшой яхте разгорелся огонь. Пассажирам, в том числе паре в свадебных нарядах, удалось перебраться с загоревшегося судна на подоспевший на помощь катер.
Сообщается, что информация о пострадавших не поступала, огонь удалось потушить самостоятельно до прибытия спасателей.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате взрыва в частном доме в Ярославской области. Неустановленное взрывное устройство активировал 47-летний мужчина.