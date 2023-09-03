Катер с молодоженами на борту загорелся в подмосковном Долгопрудном

Mash: в Долгопрудном загорелся катер с молодоженами на борту

Катер с молодоженами на борту загорелся во время водной прогулки на Клязьминском водохранилище в подмосковном городе Долгопрудный. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На видеозаписях, снятых очевидцами, видно, как на небольшой яхте разгорелся огонь. Пассажирам, в том числе паре в свадебных нарядах, удалось перебраться с загоревшегося судна на подоспевший на помощь катер.

Сообщается, что информация о пострадавших не поступала, огонь удалось потушить самостоятельно до прибытия спасателей.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате взрыва в частном доме в Ярославской области. Неустановленное взрывное устройство активировал 47-летний мужчина.