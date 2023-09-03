Рогов заявил об успешной обороне ВС РФ в Запорожской области

Председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов прокомментировал ситуацию в зоне военных действий в Запорожской области. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Рогов заявил об успешной обороне российских войск в Запорожской области. Он подчеркнул, что солдаты Вооруженных сил России (ВС РФ) удерживают свои позиции. Представитель Запорожья добавил, что украинские военные сосредотачивают свои силы в районе между селами Вербовое и Работино, однако их попытки пересечь линию обороны на этом участке останавливаются.

«Наши ребята — герои», — заключил Рогов.

Ранее сообщалось, что российские военные отразили четыре атаки ВСУ на запорожском направлении. При помощи авиации и артиллерии они противостояли действиям отрядов 47-й, 65-й механизированных, 46-й аэромобильной, 82-й десантной бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии. Это произошло в районе поселений Работино и Вербовое.