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16:44, 2 сентября 2023Россия

В Запорожской области сообщили о сбитой ракете ВСУ над Бердянском

Силы ПВО России перехватили ракету ВСУ над Бердянском в Запорожской области
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: РИА Новости

В небе над Бердянском перехвачена ракета, летящая со стороны Украины. Об этом сообщили в администрации Запорожской области, пишет РИА Новости.

По данным властей, город был атакован ракетой ВСУ примерно в 14:00 по Москве. При этом ее смогли оперативно перехватить и сбить российские средства ПВО. В итоге пострадавших среди мирного населения нет. Помимо этого, отсутствуют повреждения домов и остальной инфраструктуры Бердянска.

Ранее стало известно, что российские военные отразили четыре атаки ВСУ на запорожском направлении. При помощи авиации и артиллерии там отбиты атаки отрядов 47-й, 65-й механизированных, 46-й аэромобильной, 82-й десантной бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии. Утверждалось, что это произошло в районе поселений Работино и Вербовое.

Незадолго до этого военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал самые напряженные направления в зоне спецоперации. По его мнению, сегодня это именно запорожское направление. Помимо этого, сейчас ВСУ пытаются пробить донецкое направление в районе Артемовска.

В июле также появились данные о серии взрывов в Бердянске. Тогда об ударе украинской армии сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отмечал, что, согласно предварительной информации, ВСУ били по объектам города ракетами Storm Shadow.

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    Варвара Кошечкина
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