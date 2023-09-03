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16:46, 3 сентября 2023Путешествия

Летевший в Екатеринбург самолет совершил экстренную посадку в Казани

Следовавший из Москвы в Екатеринбург самолет совершил экстренную посадку

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет, летевший из Москвы в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в Казани из-за состояния здоровья пассажирки. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Aviaincident.

Уточняется, что 2 сентября на борту самолета Airbus A320, выполняющего рейс авиакомпании «Аэрофлот», у 70-летней пассажирки произошел сердечный приступ. Капитан воздушного судна запросил экстренную посадку в Казани. Самолет благополучно приземлился в 16.52, где женщину встретила машина скорой помощи.

В сообщении отмечается, что пенсионерка отказалась от госпитализации. После дозаправки самолет продолжил следовать по маршруту.

Ранее летевший в Сочи пассажирский лайнер резко сменил курс и сел в другом месте. Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета из-за поломки в системе кондиционирования.

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    Екатерина Улитина
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