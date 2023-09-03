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14:46, 3 сентября 2023Спорт

Плющенко заплатил российскому фигуристу 10 тысяч долларов

Плющенко проиграл спор и заплатил фигуристу Кондратюку 10 тысяч долларов

Фото: Комсомольская правда / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко проиграл спор российскому фигуристу Марку Кондратюку и заплатил ему 10 тысяч долларов. Соответствующее видео он разместил в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Рассчитался с именинником! Маркуша, с днем рождения! Здоровья и только побед! Мы слова всегда держим. Впереди у нас новый спор, ты должен готовиться», — написал Плющенко. В ролике он передает Кондратюку пачку долларовых купюр.

О выигранном Кондратюком споре сообщалось 15 августа. Во время шоу в Пекине Плющенко предложил спортсмену деньги за 10 тройных акселей подряд. По условиям пари, прыжки должны были быть выполнены чисто, а пауза между ними должна была составлять не более 15 секунд.

Кондратюк — чемпион России и Европы. На Олимпийских играх в Пекине фигурист в составе сборной России выиграл золото командного турнира, однако не получил награду из-за допинг-скандала вокруг Камилы Валиевой. В соревнованиях мужчин-одиночников фигурист занял 15-е место.

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    Андрей Стрельцов
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