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18:54, 3 сентября 2023Силовые структуры

Студенты похитили подростка ради 50 тысяч рублей

Петербургская полиция задержала пятерых подозреваемых в похищении подростка

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

Петербургская полиция задержала группу из пяти человек в возрасте 18-19 лет по подозрению в похищении 17-летнего подростка и вымогательстве у него денег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пишет ТАСС.

Сообщается, что в ночь на 1 сентября в полицию обратилась мать подростка, которая рассказала, что 17 августа во Всеволожском районе Ленобласти ее сына похитила группа неизвестных. В заявлении женщина указала, что юношу усадили в машину его знакомые, стали вымогать у него 50 тысяч рублей под предлогом, что он якобы совершил противоправное деяние. Подросток снял 49 тысяч рублей и передал злоумышленникам. Получив деньги, те высадили парня на парковке.

Полиция установила и задержала подозреваемых. Ими оказались три студента техникума и средних учебных заведений, а также неработающий житель Санкт-Петербурга и житель поселка Парголово.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение человека» и части 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство».

Ранее в Ленинградской области задержали прихожанку, похитившую мощи Николая Чудотворца. ЧП произошло в Кировске, в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи.

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    Екатерина Улитина
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