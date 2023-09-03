Арестованного Коломойского согласились взять на поруки

Депутат Рады Железняк заявил о готовности взять на поруки Коломойского

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил о готовности взять на поруки арестованного за мошенничество украинского бизнесмена Игоря Коломоского. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик напомнил, что Коломойский привел в политику множество людей, и без его поддержки они бы не достигли своего положения.

«В том числе, кстати, и [президент Украины Владимир] Зеленский... Могу открыто заявить о готовности поддержать Игоря Коломойского в суде и при необходимости выступить поручителем», — подчеркнул Железняк.

Ранее суд в Киеве арестовал украинского олигарха Игоря Коломойского на два месяца до 31 октября с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (приблизительно 13,8 миллиона долларов). Служба безопасности Украины обвиняет Коломойского по двум статьям Уголовного кодекса — мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем.

