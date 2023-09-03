Россиянка родила в Аргентине и выпала вместе с ребенком из окна

Baza: россиянка родила в Аргентине и выпала вместе с ребенком из окна

В Аргентине под окнами жилого дома найдены тела 29-летней россиянки и ее новорожденного ребенка. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, жительница Уфы вместе с супругом выехала из России еще в сентябре 2022 года. В тот момент, как отмечается, мужу россиянки пришлось бежать из страны на фоне начавшейся частичной мобилизации. Позднее, когда женщина забеременела, супруги решили вместе отправиться в республику Южной Америки специально для родов.

Уточняется, что в Аргентине она родила без особых сложностей. При этом позже супруги начали чаще ссориться на фоне желания женщины переехать обратно в Россию. После очередного такого инцидента россиянка вместе с младенцем выпала из окна.

Baza со ссылкой на супруга пишет, что женщина могла страдать послеродовой депрессией. При этом местные полицейские считают, что россиянин может быть причастен к гибели жены.

По словам родственников погибшей, жительница Уфы никогда не говорила, что хочет покончить с собой. Кроме того, она «всегда была позитивным человеком». Утверждается, что последний раз россиянка созванивалась с семьей в конце лета. Тогда женщина сообщила, что жалеет о браке.

Ранее стало известно, что туристку из России задержали на Бали за неадекватное поведение в магазине. Местные жители сообщили в полицию, что их насторожило поведение иностранки, которая «бесилась и танцевала без видимой причины». Когда стражи правопорядка попытались задержать туристку, та начала оказывать им сопротивление. Позднее девушку госпитализировали, так как врачи сочли, что она может страдать депрессией.