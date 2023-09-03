«Торпедо» обыграло «Локомотив» на старте сезона-2023/2024 в КХЛ

«Торпедо» со счетом 5:2 обыграло «Локомотив» на старте сезона-2023/2024 в КХЛ

Нижегородское «Торпедо» обыграло ярославский «Локомотив» на старте сезона-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счетом 5:2. У гостей отличились Николай Коваленко, Сергей Гончарук, Василий Атанасов и Алексей Кручинин, оформивший дубль. У хозяев заброшенными шайбами отметились Рушан Рафиков и Денис Алексеев.

В параллельном матче ЦСКА на своей арене разгромил «Адмирал» со счетом 4:1. У армейцев ворота соперников поразили Павел Карнаухов, Михаил Григоренко, Владислав Провольнев и Прохор Полтапов. Единственную шайбу «Адмирала» забросил Леонид Метальников.

В сезоне-2022/2023 ЦСКА третий раз выиграл Кубок Гагарина. Столичный клуб победил «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4-3. Ранее армейцы побеждали в чемпионате России в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.