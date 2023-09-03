Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
3:0
Завершен
Сочи
МИР Российская Премьер-лига|7-й тур
США
104:110
Завершен
Литва
ЧМ-2023 (м)|Группа J. 1-й тур
Локомотив М
3:2
Завершен
Балтика
МИР Российская Премьер-лига|7-й тур
Ливерпуль
3:0
Завершен
Астон Вилла
Англия - Премьер-лига|4-й тур
ЦСКА
4:1
Завершен
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
1:1
Завершен
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|7-й тур
Арсенал
1:1
2-й тайм
live
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|4-й тур
Ростов
Сегодня
20:00 (Мск)
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|7-й тур
19:30, 3 сентября 2023Спорт

«Торпедо» обыграло «Локомотив» на старте сезона-2023/2024 в КХЛ

«Торпедо» со счетом 5:2 обыграло «Локомотив» на старте сезона-2023/2024 в КХЛ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Нижегородское «Торпедо» обыграло ярославский «Локомотив» на старте сезона-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счетом 5:2. У гостей отличились Николай Коваленко, Сергей Гончарук, Василий Атанасов и Алексей Кручинин, оформивший дубль. У хозяев заброшенными шайбами отметились Рушан Рафиков и Денис Алексеев.

В параллельном матче ЦСКА на своей арене разгромил «Адмирал» со счетом 4:1. У армейцев ворота соперников поразили Павел Карнаухов, Михаил Григоренко, Владислав Провольнев и Прохор Полтапов. Единственную шайбу «Адмирала» забросил Леонид Метальников.

В сезоне-2022/2023 ЦСКА третий раз выиграл Кубок Гагарина. Столичный клуб победил «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4-3. Ранее армейцы побеждали в чемпионате России в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости

    Молдавия заявила об отсутствии многомиллионного долга перед «Газпромом»

    Житель Подмосковья ударил незнакомую женщину кулаком в голову и попал на видео

    ЦСКА обыграл «Зенит» в матче РПЛ

    «Торпедо» обыграло «Локомотив» на старте сезона-2023/2024 в КХЛ

    Россиянин организовал в квартире наркоплантацию

    Псковские дружинники остановили незаконное использование беспилотников

    Фридайвер Алексей Молчанов установил новый рекорд в Заполярье

    Спрогнозирован бум производства дронов на Украине

    Российские военные при помощи «Тюльпана» разбили ангар с тяжелой техникой ВСУ

    Уролог назвал запрещенные при частом мочеиспускании продукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости