Зеленский заявил о прохождении еще двух судов по коридору в Черном море

Зеленский: еще два судна успешно прошли через временный коридор в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прохождение еще двух судов через временный зерновой коридор в Черном море. Об этом он заявил в социальной сети X (ранее — Twitter).

Украинский лидер выразил благодарность всем, кто обеспечивает безопасное функционирование коридора.

Первым судном, которое воспользовалось открытым Киевом временным коридором в Черном море, стал контейнеровоз Joseph Schulte, он вышел из порта Одессы 16 августа.

10 августа Военно-морские силы (ВМС) Украины объявили об открытии временных коридоров для торговых судов в Черном море. В первую очередь они будут использоваться для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный.