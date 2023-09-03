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05:57, 3 сентября 2023Наука и техника

Витамин С оказался мощным возбудителем роста опухолей

JCI: витамин С оказался мощным возбудителем роста опухолей

Фото: Galina Barbieri / Global Look Press

Витамин С может стать мощным возбудителем роста опухолей. Такое исследование об особенности антиоксидантов опубликовал шведский ученый из Каролинского института Мартин Берго в The Journal of Clinical Investigation (JCI).

«Мы обнаружили, что антиоксиданты активируют механизм, который заставляет раковые опухоли образовывать новые кровеносные сосуды, что удивительно, поскольку ранее считалось, что антиоксиданты обладают защитным эффектом», — объяснил Берго. Он добавил, что новые сосуды начинают питать опухоли кровью, богатой кислородом и питательными веществами, из-за чего они увеличиваются и появляются метастазы.

Также оказалось, что антиоксиданты, такие как витамин С, помогают раковым клеткам перемещаться и поражать соседние здоровые клетки.

Ранее заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» Анастасия Марьенко предостерегла россиян от удаления родинок у косметологов. По ее словам, они являются индикаторами для определения рака.

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    Александра Синицына
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