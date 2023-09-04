Глава МОК назвал условие допуска россиян к Олимпиаде

Глава МОК Бах заявил, что не связанных с армией россиян должны допустить до Игр

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал условие допуска россиян к Играм 2024 года в Париже. Его слова приводит CNBC-TV18.

«Никаких сборных, никаких гимнов, никаких цветов флага, никакой национальной идентификации в отношении России», — заявил Бах. При этом он подчеркнул, что МОК собирается предоставить возможность спортсменам, которые не связаны с армией или другими подобными службами в России, соревноваться как индивидуальные и нейтральные спортсмены.

26 июля Бах сделал новое заявление об участии россиян в Играх 2024 года. Он отметил, что решение о допуске спортсменов будет зависеть от развития ситуации.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.