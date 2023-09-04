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17:43, 4 сентября 2023Наука и техника

Генетическая терапия оказалась эффективной при раке мозга

The Lancet Oncology: протестирована генетическая терапия при раке мозга

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Ученые из Мичиганского университета пришли к выводу, что генетическая терапия может быть эффективной и безопасной при раке мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Oncology.

В ходе испытаний на людях авторы протестировали технологию генетической терапии в совместном применении с иммуностимулирующими лекарствами для лечения глиом — агрессивной и опасной формы рака мозга. Команда нацелилась на белок Flt3L, чтобы привлечь иммунные клетки, обычно отсутствующие в мозге и необходимые для более сильного иммунного ответа на опухоль. Терапия подразумевала два этапа введения лекарств: на первом — аденовирусного вектора Ad-hCMV-TK и Ad-hCMV-Flt3L, на втором — противовирусного препарата валацикловир. HSV-1-TK превращает валацикловир в соединение, которое убивает активно делящиеся раковые клетки. Также все пациенты прошли предварительную стандартную химиолучевую терапию.

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Среди 18 пациентов, которых лечили комбинацией аденовирусных векторов, шестеро прожили более двух лет, трое — более трех лет и один пациент прожил до пяти лет (и все еще был жив на момент публикации исследования). На данный момент стандартное лечение глиомы продлевает жизнь примерно на 14 месяцев.

В августе сотрудники Института медицинских исследований Гарвана представили препарат, повышающий выживаемость на 35 процентов при опаснейшем виде рака — аденокарциноме поджелудочной железы. Кроме того, лекарство снизило на 45 процентов появление метастазов.

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    Елена Апазиди
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