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16:53, 4 сентября 2023Забота о себе

Коуч назвала три недопустимых после расставания поступка

Коуч Чан: недопустимо после расставания искать эмоциональную поддержку у бывших

Фото: Firmbee.com / Unsplash

Коуч по отношениям Эми Чан назвала три ошибки после расставания, которые не дают забыть бывшего партнера. Ее слова приводит Insider.

Чан указала, что недопустимо после разрыва отношений искать эмоциональную поддержку у бывших партнеров. Не стоит им звонить и для того, чтобы высказать обиду или оскорбить, считает коуч. По ее мнению, такие поступки не облегчают страдания. «Признание этих эмоций и разговор о них с понимающими близкими — вот что на самом деле помогает рассеять эмоциональную боль», — говорит Чан.

Вторая ошибка, которую часто совершают люди после разрыва, — это слежка за бывшими партнерами в социальных сетях. По ее мнению, постоянное наблюдение за чужой жизнью лишь усиливает беспокойство и продлевает переживания. Чтобы успокоиться, она посоветовала хотя бы на время избавиться от любых напоминаний о прошлых отношениях: заблокировать профили в соцсетях, номера телефонов, удалить совместные фотографии.

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Чан предупредила, что не следует плохо отзываться о человеке, с которым когда-то была романтическая связь, и тем более ожидать, что окружающие его осудят. Коуч объяснила, что зацикленность на прошлых обидах не дает двигаться дальше, встречать новых людей и наслаждаться жизнью.

Ранее психотерапевт Натали Джамбазян посоветовала, как реагировать на переписку партнера с бывшими возлюбленными. По ее мнению, бесполезно требовать прекратить общение.

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    Екатерина Улитина
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