Мужчина пожаловался на проблемы в постели после покупки собаки

После покупки собаки жена стала отказываться от интимной близости. С такой проблемой к коучу по отношениям Дейдре Сандерс обратился 30-летний мужчина, пишет The Sun.

В письме читатель рассказал, что десять месяцев назад они с женой купили таксу. С тех пор их ранее насыщенная интимная жизнь кардинально изменилась. Теперь, по словам мужчины, щенок постоянно спит в постели между ними, а секс с супругой стал редкостью. «Я пытался с ней поговорить, но она не слушает. Меня это действительно начинает расстраивать», — пожаловался читатель.

В ответ Дейдра Сандерс указала, что интимная близость является важной частью семейной жизни, и ее отсутствие — веская причина для беспокойства. Кроме того, она назвала несправедливым заставлять мужа каждую ночь ложиться спать с собакой и не учитывать его мнение об этом. Коуч посоветовала еще раз поговорить с супругой и дать ей понять, что проблема серьезно влияет на отношения.

Ранее Дейдре Сандерс дала совет мужчине, который стал жертвой шантажа из-за интимных фотографий. По ее мнению, нужно признаться жене в наличии компромата и не платить вымогателям.