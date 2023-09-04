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11:33, 4 сентября 2023Мир

Военные в Габоне начали расследование против свергнутой элиты

Al Mayadeen: военные в Габоне начали расследование против сына президента

Фото: Gabon 1ere / Handout / Reuters

Военные, пришедшие к власти в ходе переворота в Габоне, начали расследование против представителей свергнутой элиты, в том числе против сына президента Али бен Бонго Ондимбы. Об этом сообщает Al Mayadeen.

Как сообщает телеканал, основными поводами для обвинений будут подозрения в растрате государственных средств, государственной измене и коррупции среди тех представителей элиты, что были задержаны в ходе переворота.

Сообщается, что временный президент, назначенный захватившими власть в Габоне мятежниками, генерал Брис Олиги Нгема может официально принести присягу в качестве главы государства переходного периода уже 4 сентября. В ходе своей инаугурации он так же может высказаться о начатых расследования.

30 августа в Габоне произошел военный переворот. Группа высокопоставленных военных заявила, что теперь они возглавляют Габонскую Республику, и сообщила о роспуске институтов власти.

Это произошло сразу после того, как Избирательная комиссия Габона объявила, что президент Али Бонго в третий раз выиграл выборы. Мятежники заявили, что не признают результатов голосования. Глава государства был помещен под домашний арест, его сын задержан.

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    Максим Габриелян
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