Военные в Габоне начали расследование против свергнутой элиты

Al Mayadeen: военные в Габоне начали расследование против сына президента

Военные, пришедшие к власти в ходе переворота в Габоне, начали расследование против представителей свергнутой элиты, в том числе против сына президента Али бен Бонго Ондимбы. Об этом сообщает Al Mayadeen.

Как сообщает телеканал, основными поводами для обвинений будут подозрения в растрате государственных средств, государственной измене и коррупции среди тех представителей элиты, что были задержаны в ходе переворота.

Сообщается, что временный президент, назначенный захватившими власть в Габоне мятежниками, генерал Брис Олиги Нгема может официально принести присягу в качестве главы государства переходного периода уже 4 сентября. В ходе своей инаугурации он так же может высказаться о начатых расследования.

30 августа в Габоне произошел военный переворот. Группа высокопоставленных военных заявила, что теперь они возглавляют Габонскую Республику, и сообщила о роспуске институтов власти.

Это произошло сразу после того, как Избирательная комиссия Габона объявила, что президент Али Бонго в третий раз выиграл выборы. Мятежники заявили, что не признают результатов голосования. Глава государства был помещен под домашний арест, его сын задержан.