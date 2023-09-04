В российском регионе построят два новых гостиничных комплекса

В Новосибирской области построят гостиничные комплексы на территории туркластера

Два новых гостиничных комплекса захотели построить на территории туркластера «Резиденция Поляна Verde», расположенном в селе Морозово Новосибирской области. Как уточняет со ссылкой на пресс-службу «Корпорации МСП» «Интерфакс», ООО «МОК» выделит на строительство объектов 200 миллионов рублей.

Представители «Корпорации МСП» отметили, что в рамках программы льготного кредитования, которое выполняет корпорация, компания получила 200 миллионов рублей. Отмечается, что эти деньги будут направлены на реализацию проекта по строительству туристического комплекса.

По данным агентства, к настоящему моменту из 186 номеров функционируют уже 62. «В рамках первой очереди для отдыхающих доступны бассейн, спа-зона, термальный комплекс, медицинский центр, ресторан и кафе», — заявил владелец «МОК» Николай Харченко, добавив, открытие новых корпусов запланировано на начало 2024 года.

Согласно пресс-релизу, благодаря новым гостиничным комплексам число отдыхающих в туркомплексе повысится до 50 тысяч человек в год, что значительно повлияет и на выручку, которая достигнет показателя в 84 процента.

Ранее сообщалось, что на строительство туристического кластера в Дагестане направят миллиард рублей.