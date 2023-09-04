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20:13, 4 сентября 2023Интернет и СМИ

Харламов рассказал о забирающих много сил съемках Comedy Club

Харламов словами «это забирает много сил» описал непрерывные съемки Comedy Club

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Популярный российский комик Гарик Харламов рассказал о непрерывных съемках в шоу Comedy Club на ТНТ. Посвященный этому ролик он опубликовал в Telegram-канале «Круги на полях», общаясь с коллегами-юмористами.

Комик снял видео, принимая ванну. «Три дня Comedy Club. Шесть моторов подряд. Это забирает много сил», — описал он свой график. По словам Харламова, после съемок у него наступил выходной, и он намерен «немножечко прийти в себя».

Перед этим о съемках в Comedy Club также сообщила певица и телеведущая Ольга Бузова. У себя в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она показала кадры с Харламовым и Павлом Волей. Певица отметила, что на экраны скоро выйдет новый сезон юмористического проекта.

Ранее Харламов назвал неожиданное последствие жизни в США. Комик признался, что из-за нескольких лет пребывания в Соединенных Штатах Америки испытывает в России трудности с 24-часовой системой исчисления времени.

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    Маргарита Щигарева
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