В Госдуме объяснили слухи о скором начале мобилизации

Гурулев объяснил, что слухами о начале мобилизации пытаются влиять на народ

Депутат Госдумы Андрей Гурулев объяснил, что распространением слухов о начале новой мобилизации в России пытаются влиять на народ. Его заявление по ситуации опубликовал портал Chita.ru.

Парламентарий от Забайкальского края отметил, что российские власти в этом вопросе предпочли идти другим путем. «Слухи о мобилизации для чего? Для того, чтобы народ ходил бурчал. <...> У нас стоит план — примерно 420 тысяч военнослужащих по контракту, которых мы должны набрать до конца года. <...> Зарплата и социальные гарантии там довольно серьезные», — пояснил Гурулев.

Он подчеркнул, что мобилизация влечет за собой давление на промышленный комплекс страны.

«Чтобы кого-то мобилизовать массово, нужно на них оружие, снаряжение, одежду, технику, боеприпасы, еду и все остальное. Толку мобилизовать людей, когда промышленный комплекс столько не даст?» — поделился мыслями депутат.

В конце августа в Адыгее опровергли сообщения о подготовке к новой волне мобилизации.

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Спустя чуть больше двух месяцев, 28 октября, она завершилась.