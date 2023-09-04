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09:36, 4 сентября 2023Россия

В Госдуме объяснили слухи о скором начале мобилизации

Гурулев объяснил, что слухами о начале мобилизации пытаются влиять на народ
Андрей Гурулев

Андрей Гурулев. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы Андрей Гурулев объяснил, что распространением слухов о начале новой мобилизации в России пытаются влиять на народ. Его заявление по ситуации опубликовал портал Chita.ru.

Парламентарий от Забайкальского края отметил, что российские власти в этом вопросе предпочли идти другим путем. «Слухи о мобилизации для чего? Для того, чтобы народ ходил бурчал. <...> У нас стоит план — примерно 420 тысяч военнослужащих по контракту, которых мы должны набрать до конца года. <...> Зарплата и социальные гарантии там довольно серьезные», — пояснил Гурулев.

Он подчеркнул, что мобилизация влечет за собой давление на промышленный комплекс страны.

«Чтобы кого-то мобилизовать массово, нужно на них оружие, снаряжение, одежду, технику, боеприпасы, еду и все остальное. Толку мобилизовать людей, когда промышленный комплекс столько не даст?» — поделился мыслями депутат.

В конце августа в Адыгее опровергли сообщения о подготовке к новой волне мобилизации.

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Спустя чуть больше двух месяцев, 28 октября, она завершилась.

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    Анна Щербакова
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