Константинов: главная задача Умерова в случае назначения — убивать народ России

Главной задачей Рустема Умерова в случае вероятного назначения его на должность министра обороны Украины станет уничтожение россиян. Такую задачу назвал глава парламента Крыма Владимир Константинов в Telegram.

Эти обязанности Умеров, прошедший, по словам Константинова, обучение в США, «будет делать профессионально». В назначении Умерова главой Минобороны лично для него не будет «ничего хорошего», отметил глава крымского парламента.

Смена министра обороны свидетельствует о признании Киевом неудачи украинского контрнаступления, считает Константинов. Вместе с тем, он заявил, что от главы Минобороны Украины «здесь мало что зависит», добавив, что Вооруженными силами Украины руководят американские и британские специалисты.

3 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении сменить Резникова на Умерова, возглавлявшего Фонд госимущества. 4 сентября и Резников, и Умеров подали заявления об освобождении их от занимаемых должностей.