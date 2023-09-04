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14:32, 4 сентября 2023Россия

В Крыму назвали главную задачу вероятного преемника Резникова

Константинов: главная задача Умерова в случае назначения — убивать народ России
СюжетМинобороны:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Главной задачей Рустема Умерова в случае вероятного назначения его на должность министра обороны Украины станет уничтожение россиян. Такую задачу назвал глава парламента Крыма Владимир Константинов в Telegram.

Эти обязанности Умеров, прошедший, по словам Константинова, обучение в США, «будет делать профессионально». В назначении Умерова главой Минобороны лично для него не будет «ничего хорошего», отметил глава крымского парламента.

Смена министра обороны свидетельствует о признании Киевом неудачи украинского контрнаступления, считает Константинов. Вместе с тем, он заявил, что от главы Минобороны Украины «здесь мало что зависит», добавив, что Вооруженными силами Украины руководят американские и британские специалисты.

3 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении сменить Резникова на Умерова, возглавлявшего Фонд госимущества. 4 сентября и Резников, и Умеров подали заявления об освобождении их от занимаемых должностей.

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    Алан Босиков
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