В ВСУ пожаловались на критику контрнаступления

AP: заявления Запада о провале контрнаступления Киева демотивируют бойцов ВСУ

Заявления западных политиков и журналистов о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) подрывают боевой дух украинских солдат. Об этом передает агентство Associated Press (AP), ссылаясь на украинских солдат.

Украинский военный с позывным Салам рассказал, что солдатам ВСУ тяжело слышать критику о медленном ходе контрнаступления ВСУ. По его словам, подобные заявления демотивируют бойцов.

«Мы здесь наблюдаем ситуацию на линии фронта и никогда не ожидали чего-то быстрого», — отметил военный.

В публикации подчеркивается, что многие военные согласны с Саламом и также беспокоятся на фоне западной критики.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал всех критиков темпов контрнаступления ВСУ заткнуться и самим приехать в страну для участия в боевых действиях. По его мнению, критиковать темп наступления — означает плюнуть в лицо украинскому солдату, который рискует жизнью.