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00:14, 4 сентября 2023Спорт

Серхио Рамос вернется в «Севилью» спустя 18 лет

Фабрицио Романо: Серхио Рамос согласовал краткосрочный контракт с «Севильей»
Серхио Рамос

Серхио Рамос. Фото: Juan Medina / Reuters

Стало известно о том, что бывший защитник сборной Испании по футболу Серхио Рамос вернется в «Севилью» спустя 18 лет. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (бывшее название Twitter — прим. «Ленты.ру»).

По информации Романо, 37-летний футболист уже согласовал краткосрочный контракт с командой. Отмечается, что он не принял предложение саудовского «Аль-Иттихада».

17 ноября 2022 года Globe Soccer Awards назвал Рамоса лучшим защитником в истории футбола. В 2020 году журнал France Football также признал испанца самым выдающимся игроком на этой позиции.

Рамос играл в составе «Севильи» с 2002-го по 2005 год. Он также известен по выступлениям за «Пари Сен-Жермен», «Реал» и сборную Испании. Вместе с национальной командой защитник стал чемпионом мира и дважды выигрывал чемпионат Европы. Ему также принадлежит рекорд по числу матчей в составе испанской сборной.

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    Ксения Курашкина
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