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18:23, 4 сентября 2023Россия

Путин наградил 25-летнюю дочь Кадырова за многолетнюю работу

Президент России Путин наградил дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Президент России Владимир Путин наградил министра культуры Чеченской Республики, 25-летнюю Айшат Кадырову медалью «За заслуги перед отечеством» II степени. Указ главы государства размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В сообщении указано, что дочь главы Чечни Рамзана Кадырова наградили за заслуги в области культуры и искусства, а также за многолетнюю творческую работу.

В начале августа Путин наградил орденом «Знак Почета» главу регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова Аймани Кадырову — мать Рамзана Кадырова.

Глава Чечни выразил признательность президенту за высокую оценку деятельности его матери в качестве главы фонда. По словам Кадырова, организация ведет деятельность не только на территории Чечни, но и в новых регионах России.

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    Алан Босиков
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