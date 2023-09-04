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12:42, 4 сентября 2023Россия

В Совфеде оценили возможность замораживания конфликта на Украине

Сенатор Джабаров: Россия выступает против заморозки конфликта на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская сторона выступает категорически против заморозки конфликта на территории Украины. Об этом, оценивая возможность приостановки боевых действий, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в эфире телеканала «Россия 24», его цитирует РИА Новости.

«Если речь идет о замораживании конфликта либо каком-то перемирии, нас это, на мой взгляд, не устраивает, потому что мы понимаем, что тот режим, который сейчас в Киеве, а это режим анти-России — он сохранится, он накопит силы, и вновь повторится ситуация, которую мы имели последние годы между Россией и Украиной», — сказал сенатор, реагируя на заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении урегулировать конфликт Москвы и Киева после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Джабаров указал на неизменность целей спецоперации и допустил, что в случае заморозки конфликта «рано или поздно опять вот это ружье, висящее на стене, выстрелит».

4 сентября в Сочи пройдут переговоры Путина и Эрдогана. В ходе беседы главы государств затронут вопрос обмена пленными между Москвой и Киевом, а также возможность транспортировки российского газа в Европу через Турцию. Помимо этого, Эрдоган может предложить посредничество по урегулированию конфликта на Украине.

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    Анастасия Шейкина
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