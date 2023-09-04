В Совфеде оценили возможность замораживания конфликта на Украине

Сенатор Джабаров: Россия выступает против заморозки конфликта на Украине

Российская сторона выступает категорически против заморозки конфликта на территории Украины. Об этом, оценивая возможность приостановки боевых действий, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в эфире телеканала «Россия 24», его цитирует РИА Новости.

«Если речь идет о замораживании конфликта либо каком-то перемирии, нас это, на мой взгляд, не устраивает, потому что мы понимаем, что тот режим, который сейчас в Киеве, а это режим анти-России — он сохранится, он накопит силы, и вновь повторится ситуация, которую мы имели последние годы между Россией и Украиной», — сказал сенатор, реагируя на заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении урегулировать конфликт Москвы и Киева после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Джабаров указал на неизменность целей спецоперации и допустил, что в случае заморозки конфликта «рано или поздно опять вот это ружье, висящее на стене, выстрелит».

4 сентября в Сочи пройдут переговоры Путина и Эрдогана. В ходе беседы главы государств затронут вопрос обмена пленными между Москвой и Киевом, а также возможность транспортировки российского газа в Европу через Турцию. Помимо этого, Эрдоган может предложить посредничество по урегулированию конфликта на Украине.