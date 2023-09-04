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13:52, 4 сентября 2023Наука и техника

В Китае восхитились российским «Белым лебедем»

Baijihao назвало российский бомбардировщик Ту-160 грозным оружием

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, который называют «Белым лебедем», представляет собой грозное оружие. В публикации китайского издания Baijiahao восхитились возможностями самолета.

«Пусть внешний вид не вводит вас в заблуждение: Ту-160 — это самый большой дальний бомбардировщик на планете, он находится на вооружении почти 40 лет и с момента своего появления побил более 40 мировых рекордов», — подчеркнул автор материала.

Отмечается, что максимальная боевая нагрузка Ту-160, который несет 45 тонн вооружения, почти вдвое больше, чем у американского бомбардировщика B-2 Spirit. Боевой радиус российского самолета составляет 7,3 тысячи километров. Как пишет издание, у малозаметного B-2, за исключением технологии «стелс», нет преимуществ перед Ту-160.

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Автор статьи подчеркнул, что сверхзвуковой самолет дает противнику короткий промежуток времени для атаки. Также Ту-160 способен пускать ракеты большой дальности вне зоны действия радаров противника.

В июле стало известно, что российская стратегическая авиация в 2023 году получит два новых и два модернизированных ракетоносца Ту-160. Заслуженный пилот России Юрий Сытник сообщил, что модернизированные ракетоносцы Ту-160М получат новое вооружение и усовершенствованное оборудование.

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    Даниил Иринин
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