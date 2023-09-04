В Раде одобрили отставку главы Фонда госимущества

Комитет Верховной Рады одобрил отставку главы Фонда госимущества Умерова

Комитет Верховной Рады по экономике одобрил отставку главы Фонда госимущества Украины Рустема Умерова, которого планируется назначить министром обороны страны. Об этом заявил в своем Telegram-канале украинский депутат Ярослав Железняк.

«Комитет по вопросам экономики поддержал увольнение Рустема Умерова с должности главы Фонда госимущества», — сообщил нардеп.

Ранее комитет Рады по обороне поддержал отставку Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. Железняк уточнял, что его увольнение одобрили 16 членов комитета, еще два депутата воздержались.

4 сентября об увольнении министра обороны Украины сообщил президент республики Владимир Зеленский. Отставного главу ведомства, занимавшего свой пост с ноября 2021 года, назначат послом страны в Великобритании.