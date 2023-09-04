В Раде одобрили отставку главы Фонда госимущества
Комитет Верховной Рады по экономике одобрил отставку главы Фонда госимущества Украины Рустема Умерова, которого планируется назначить министром обороны страны. Об этом заявил в своем Telegram-канале украинский депутат Ярослав Железняк.
«Комитет по вопросам экономики поддержал увольнение Рустема Умерова с должности главы Фонда госимущества», — сообщил нардеп.
Ранее комитет Рады по обороне поддержал отставку Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. Железняк уточнял, что его увольнение одобрили 16 членов комитета, еще два депутата воздержались.
4 сентября об увольнении министра обороны Украины сообщил президент республики Владимир Зеленский. Отставного главу ведомства, занимавшего свой пост с ноября 2021 года, назначат послом страны в Великобритании.