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18:11, 4 сентября 2023Бывший СССР

В Раде одобрили отставку главы Фонда госимущества

Комитет Верховной Рады одобрил отставку главы Фонда госимущества Умерова

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Комитет Верховной Рады по экономике одобрил отставку главы Фонда госимущества Украины Рустема Умерова, которого планируется назначить министром обороны страны. Об этом заявил в своем Telegram-канале украинский депутат Ярослав Железняк.

«Комитет по вопросам экономики поддержал увольнение Рустема Умерова с должности главы Фонда госимущества», — сообщил нардеп.

Ранее комитет Рады по обороне поддержал отставку Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. Железняк уточнял, что его увольнение одобрили 16 членов комитета, еще два депутата воздержались.

4 сентября об увольнении министра обороны Украины сообщил президент республики Владимир Зеленский. Отставного главу ведомства, занимавшего свой пост с ноября 2021 года, назначат послом страны в Великобритании.

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    Кристина Есикова
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