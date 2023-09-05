Кинотеатр анонсировал «Барби» и «Оппенгеймера» под другими названиями

Московский кинотеатр анонсировал фильм «Барби» под названием «Быстрые свидания»

Московский кинотеатр «Радуга» анонсировал фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» под другими названиями. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В афише компании появились картины «Быстрые свидания» (название проекта «Барби»), которая начнет транслироваться на экранах с 7 сентября, и «Дубак» (название проекта «Оппенгеймер»), показ которой был запланирован на 9 сентября. Спустя некоторое время анонсы фильмов под другими названиями пропали с сайта кинотеатра.

Отмечается, что в других столичных кинотеатрах фильмы Греты Гервиг и Кристофера Нолана анонсированы под оригинальными названиями.

Ранее в Минкульте раскритиковали «Барби» и «Оппенгеймер» за отсутствие традиционных ценностей.

Позже депутат Госдумы Антон Горелкин отреагировал на критику Министерства культуры России в адрес картин.