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16:31, 5 сентября 2023Спорт

Промоутер назвал дату следующего поединка боксера Бивола

Эдди Хирн заявил, что Дмитрий Бивол проведет следующий поединок 2 или 9 декабря

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Промоутер Эдди Хирн назвал дату следующего поединка российского боксера Дмитрия Бивола. Его слова приводит YouTube-канал iFL TV.

«Дмитрий Бивол будет драться либо 2-го, либо 9 декабря», — заявил Хирн. Имя соперника специалист не раскрыл.

28 июня Бивол заявил, что готов к любому сопернику из топ-10 полутяжелого веса. Он добавил, что с удовольствием провел бы встречу с американцем Джермаллом Чарло, выступающим в средней и первой средней весовых категориях. «Я предпочитаю драться в своей весовой категории. Но если кто-то сделает хорошее предложение спуститься в весе за чемпионским поясом, я сделаю это», — заключил он.

В профессиональной карьере Бивол одержал 21 победу и не потерпел ни одного поражения. Он удерживает пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе.

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    Ксения Курашкина
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