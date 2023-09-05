Промоутер назвал дату следующего поединка боксера Бивола

Эдди Хирн заявил, что Дмитрий Бивол проведет следующий поединок 2 или 9 декабря

Промоутер Эдди Хирн назвал дату следующего поединка российского боксера Дмитрия Бивола. Его слова приводит YouTube-канал iFL TV.

«Дмитрий Бивол будет драться либо 2-го, либо 9 декабря», — заявил Хирн. Имя соперника специалист не раскрыл.

28 июня Бивол заявил, что готов к любому сопернику из топ-10 полутяжелого веса. Он добавил, что с удовольствием провел бы встречу с американцем Джермаллом Чарло, выступающим в средней и первой средней весовых категориях. «Я предпочитаю драться в своей весовой категории. Но если кто-то сделает хорошее предложение спуститься в весе за чемпионским поясом, я сделаю это», — заключил он.

В профессиональной карьере Бивол одержал 21 победу и не потерпел ни одного поражения. Он удерживает пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе.