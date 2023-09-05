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17:17, 5 сентября 2023Экономика

Чиновников предложили пересадить на китайские автомобили

«Автодом» рассказал о предложении о сотрудничестве от китайских производителей

Фото: Aly Song / Reuters

Выкупленный «Автодомом» бывший завод Mercedes в Есипово в Московской области получил три предложения о партнерстве от китайских производителей. Об этом рассказал РБК гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский.

Названий предприятий Ольховский не раскрыл, но при этом отметил, что речь не идет о марке Hongqi. По словам главы компании, на площадке в Есипово «нет смысла выпускать автомобили массового сегмента». В компании приветствует тенденцию, чтобы российские чиновники передвигались на собранных в России автомобилях. «Автодом» собирается выпускать машины премиум-сегмента, которые могут подойти для чиновников, отметил глава предприятия.

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По словам Ольховского, первая опытная партия автомобилей должна быть собрана в декабре этого года. К концу 2024-го — началу 2025 года компания собирается выйти на производство 60 тысяч машин в год.

Президент России Владимир Путин ранее потребовал пересадить российских чиновников и госслужащих с иномарок на отечественные машины.

«АвтоВАЗ» в качестве автомобиля для этих целей представил новую модель Lada Aura. Кроме того, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявлял, что в стране занимаются разработкой двигателя для электрокаров, которые могли бы подойти для чиновников. Речь шла об электрокаре L-7 от «Автотора».

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    Мария Черкасова
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