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11:03, 5 сентября 2023Путешествия

Россиянам в Дании прекратят оказывать консульские услуги

Консульский отдел посольства РФ в Дании приостановит деятельность с 6 сентября

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Консульский отдел посольства РФ в Дании приостановит деятельность и прекратит оказывать россиянам услуги в полном объеме. Об этом сообщается в Telegram-канале консульского департамента МИД России.

В ведомстве отметили, что такое решение было принято в связи с беспрецедентным решением местных властей по сокращению численности российских дипломатических работников в Дании.

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В источнике говорится, что с 6 сентября прекратится прием заявлений и документов по всем консульским вопросам, в том числе на оформление паспортов, совершение нотариальных действий, оформление виз, пенсионным и другим вопросам.

Выдача готовых документов (паспортов, виз, истребованных документов и справок) будет продолжена до 25 сентября, подчеркнули в консульском департаменте МИД России.

В сообщении также отмечается, что дипмиссия ведет работу над сохранением возможности консульского обслуживания россиян.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на требование Дании сократить персонал российского посольства. «Расцениваем требование датских властей о сокращении числа дипломатических сотрудников, работающих в посольстве России в Копенгагене, с 15 до 5 человек как очередное проявление враждебной позиции руководства Дании в адрес нашей страны», — заявила она.

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    Марина Черняк
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