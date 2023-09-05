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17:54, 5 сентября 2023Спорт

МОК принял решение о членстве Исинбаевой в комиссии спортсменов

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов МОК

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). О принятом решении сообщается на сайте организации.

В число избранных членов комиссии, помимо Исинбаевой, вошли французский биатлонист Мартен Фуркад, испанский баскетболист Пау Газоль и другие. Кроме того, в комиссии, которая консультирует сессию и президента МОК по вопросам усиления роли спорта в обществе, остался президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Ранее МОК проводил проверку Исинбаевой. Комиссия МОК пришла к выводу, что бывшая спортсменка может и дальше работать в организации, так как не поддерживала СВО на Украине и не имела контракта с Российской армией или силовыми структурами.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, на ее счету 28 мировых рекордов в этой легкоатлетической дисциплине. входит в комиссию спортсменов МОК с 2016 года.

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    Анастасия Борисова
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