МОК принял решение о членстве Исинбаевой в комиссии спортсменов

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов МОК

Двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). О принятом решении сообщается на сайте организации.

В число избранных членов комиссии, помимо Исинбаевой, вошли французский биатлонист Мартен Фуркад, испанский баскетболист Пау Газоль и другие. Кроме того, в комиссии, которая консультирует сессию и президента МОК по вопросам усиления роли спорта в обществе, остался президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Ранее МОК проводил проверку Исинбаевой. Комиссия МОК пришла к выводу, что бывшая спортсменка может и дальше работать в организации, так как не поддерживала СВО на Украине и не имела контракта с Российской армией или силовыми структурами.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, на ее счету 28 мировых рекордов в этой легкоатлетической дисциплине. входит в комиссию спортсменов МОК с 2016 года.