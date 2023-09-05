Франция начала переговоры с Нигером о выводе своих войск

Le Monde: Франция начала переговоры с Нигером о выводе своих войск

Франция начала переговоры с Нигером о выводе своих войск из африканской страны. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на собственные источники.

В публикации сказано, что уже ведутся переговоры о выводе отдельных подразделений армии Франции. Один из собеседников заявил, что такое обсуждение нормально, поскольку сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом между странами завершено.

Сейчас в Нигере, по информации издания, находится около 1,5 тысячи французских военных. Сколько из них покинут Нигер и в какие сроки — пока что непонятно.

Ранее подразделения Вооруженных сил Нигера направились к французской военной базе в Ниамее чтобы отследить действия военнослужащих Франции. Решение было принято на фоне объявления Франции о продолжении дислокации ее солдат на военной базе в столице африканской республики, хотя Нигер разорвал соглашение о пребывании французских военных.