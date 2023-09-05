Мужчина удлинил конечности и почувствовал себя счастливым

Metro: канадец перенес операцию по удлинению ног и преодолел депрессию

Операция по удлинению конечностей помогла жителю канадского города Торонто преодолеть депрессию и почувствовать себя счастливым. Об этом сообщает Metro.

27-летний Дэниел Фарборд всю жизнь страдал из-за невысокого роста. Он перестал расти в 14 лет, и это оказывало значительное влияние на его психическое состояние. Подсознательно канадец связывал мужественность с высоким ростом и был готов пожертвовать временем и деньгами, чтобы сделаться выше.

Ради операции по удлинению ног Фарборд отправился в Турцию. Процедура, которую ему предстояло перенести, предполагала перелом бедра, установку стержней и внешних фиксаторов. Чтобы удлинить кости, мужчина каждый день в течение четырех месяцев подкручивал фиксаторы специальным ключом. После успешного сращивания костей и второй операции для удаления фиксаторов его рост увеличился на восемь сантиметров, с 1,7 до 1,78 метра.

Фарборд поделился своим опытом в соцсетях, чтобы вдохновить других мужчин, которые тоже комплексуют по поводу своего роста. По его словам, операция и реабилитация были сложными, однако уверен, что они изменили его жизнь к лучшему. Сейчас Фарборд чувствует себя гораздо счастливее и увереннее в себе.

Ранее сообщалось, что 41-летний житель американского города Миннеаполис, штат Миннесота, сделал операцию по увеличению роста, в ходе которой хирурги сломали ему ноги, избавился от комплексов и нашел девушку. Со времен старшей школы американец переживал из-за невысокого роста — 165 сантиметров.