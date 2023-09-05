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10:11, 5 сентября 2023Путешествия

В аэропортах Москвы задержали или отменили 20 рейсов

Число задержанных или отмененных рейсов на утро вторника возросло до 20

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В московских аэропортах задержали или отменили 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, в международном аэропорту Внуково задержано шесть рейсов, еще два отменено. Кроме того, задержано семь рейсов в Домодедово и пять — в Шереметьево. Данных об отмене или задержке рейсов в аэропорту Жуковский нет.

Ранее сообщалось о 16 задержанных или отмененных рейсов из аэропортов Москвы. Из-за ограничений в столичных аэропортах, связанных с попыткой беспилотников атаковать Москву, часть рейсов ушли на другие аэродромы.

В ночь на вторник, 5 сентября, Вооруженные силы Украины пытались атаковать Москву с помощью беспилотников. Сначала средства противовоздушной обороны сбили дроны в Калужской области и Истринском районе Подмосковья. Еще один беспилотный летательный аппарат уничтожили в Тверской области. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

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