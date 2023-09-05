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12:00, 5 сентября 2023Россия

Шойгу объяснил атаки ВСУ на гражданские объекты

Шойгу: атаками на гражданские объекты ВСУ хотят скрыть провал контрнаступления
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

За атаками на гражданские объекты скрывается желание руководства Вооруженных сил Украины (ВСУ) скрыть провал контрнаступления. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, которого цитирует РИА Новости.

Украинские войска пытаются выдать теракты за военные победы, отметил он в выступлении на селекторном совещании в Минобороны.

Также глава военного ведомства раскрыл потери ВСУ в ходе контрнаступления. По его словам, они превышают 66 тысячи человек.

5 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении очередной атаки беспилотников. Дроны были сбиты в небе над Московской, Калужской и Тверской областями.

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    Алан Босиков
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