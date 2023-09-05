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16:44, 5 сентября 2023Россия

Заведующая российским детсадом назвала завистью возмущения ее откровенными фото

Заведующая красноярским детсадом заявила о безразличии к чужому мнению о ее фото

Фото: Josep Suria / Unsplash

Заведующая детсадом в Красноярске Анастасия Красильникова заявила, что ей безразлично мнение родителей о ее откровенных фотосессиях. О скандале россиянка высказалась в беседе с RT.

Она добавила, что сейчас находится в отпуске и скоро собирается вернуться на работу. Женщина считает, что поводов для ее увольнения нет.

До Красильниковой также удалось дозвониться корреспондентам портала NGS24.ru. В телефонном разговоре заведующая детсадом назвала возмущения ее фотографиями завистью и оскорблениями, которые не привязаны ни к каким фактам.

Журналист также отметил, что женщина находится в хорошем настроении. «Если я буду расстраиваться за каждую собаку, которая на меня лает, ну какая у меня будет жизнь, сами понимаете», — ответила на это Красильникова. Женщина также отметила, что ее профиль в соцсетях закрыт. Она не знает, каким образом фото и видео появились в открытом доступе.

Ранее в сети появились кадры, на которых покрытая татуировками заведующая красноярского детсада позирует с обнаженной грудью, замазанной веществом белого цвета, а также танцует в нижнем белье. По словам источников некоторых СМИ, женщину решили уволить. Помимо размещения откровенных фотографий, ее обвинили в хамском отношении к родителям и сотрудникам, а также в урезании зарплат.

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При этом мать одного из воспитанников детсада, в котором работает Красильникова, вступилась за заведующую. В беседе с «Лентой.ру» родительница заявила, что «каждый вправе жить как хочет». Комментируя обвинения главы образовательного учреждения в поборах, она подчеркнула, что родители всегда вместе решают, что нужно докупить детям для учебного года.

В сентябре 2022 года похожий скандал произошел в Хабаровске. Тогда в сети появились интимные фотографии из закрытого канала преподавательницы китайского языка одной из местных школ. В результате педагог подала в суд на опубликовавших эти кадры россиян, а также обратилась в полицию. Кроме того, за женщину заступились ее бывшие ученики.

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    Константин Лысяков
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