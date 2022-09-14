Интимные фотографии российской учительницы слили в сеть

Неизвестные слили в сеть интимные фото с закрытой страницы учительницы из Хабаровска

В Хабаровске неизвестные слили в сеть интимные фотографии преподавательницы китайского языка из школы №35. Об этом пишет «KP.RU — Хабаровск».

Скриншоты из закрытого аккаунта женщины в соцсетях появились в одном из местных Telegram-каналов. На некоторых фото учительница позирует в нижнем белье, что возмутило авторов поста, назвавших это «борделем в стенах детского учреждения».

Кроме того, сообщалось, что родители пожаловались на женщину в администрацию. В городском управлении образования эту информацию опровергли, однако отметили, что по данному факту проводится проверка. По информации издания, учительница подала в суд на опубликовавших ее фотографии россиян.

Председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова в разговоре с «Лентой.ру» рассказала, что за распространение чужих фото ответчику может быть назначен штраф до 200 тысяч рублей, до года исправительных работ, четыре месяца ареста или год лишения свободы. «Конечно, у потерпевшей, хоть и невелики, но есть шансы найти и наказать виновного, однако, как показывает практика, это дело весьма затяжное и, в лучшем случае, вряд ли решится быстро», — объяснила юрист.

В школе изданию «Подъем» заявили, что в данный момент учительница продолжает работу. В учебном заведении сообщили, что женщина обратилась в правоохранительные органы, а также отметили отсутствие жалоб от родителей.

В свою очередь, за педагога заступились ее бывшие ученики. Один из них рассказал «Газете.ру», что в школе учительница не отличалась от коллег и удивился жалобам на нее. «Преподаватель придерживался всем нормам этикета и ничем не отличался от других учителей, — поделился он. — Об ее аккаунтах в социальных сетях не знал, у нее всегда был закрытый профиль. Думаю, что она разрешала [доступ к странице] только некоторым, и я больше чем уверен, что ученикам школы она не открывала аккаунт».

Другой выпускник также поддержал педагога. По его словам, у женщины всегда были хорошие отношения как с учениками, так и их родителями. Поводов для жалоб на нее никогда не возникало, отметил он.

Ранее в Севастополе после жалоб родителей уволили учительницу, которая украсила класс на День знаний шарами в цвет флага Украины. При этом директор школы заявила, что никакой «особой украинской пропаганды» не было, а украинская тема на классном часу не затрагивалась.